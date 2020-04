Diputada arroja negativo a prueba de Covid-19

De acuerdo a un análisis en un laboratorio privado, la diputada Del Pilar Medina arrojó negativo al Covid-19. Además, se someterá a la justicia.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora emitió un comunicado en donde muestra los resultados de la prueba de coronavirus que se realizó en un laboratorio privado. La mujer no contrajo el mal, según el análisis.

No obstante, ella misma pone en el tapete su responsabilidad luego de que el Ministerio de Salud y la Fiscalía la trate de ubicar el viernes.

"Me someteré a la Justicia para lo que hubiere lugar", dijo. Según escribió, sus fueros no impedirán que sea investigada.

"Les he quebrantado y les pido disculpas, pero les digo que jamás me escondí, cuando todos me atacaban, estuve con los trámites de mi test. Luego me puse a disposición de las autoridades sanitarias y judiciales", continuó en su comunicado.

Se sospechó que la mujer pudo haber contraído la enfermedad ya que estuvo en Perú, un país en donde el virus se propaga masivamente.

Pido perdón a mi familia, en especial a mis hijos y mi esposo, a quienes les expongo egoístamente.

Sostengo que mansamente me sometere a la Justicia para lo que hubiere lugar.



NEGATIVO #Covid_19 pic.twitter.com/sVlRgE1MtS — Del Pilar Medina (@DelPilar_Medina) April 4, 2020