Diplomáticos, ¿con carta verde para infringir la ley en Paraguay?

Un diplomático estadounidense se excusa de asistir a un motociclista al que dejó con severas lesiones tras un choque, haciendo uso de su inmunidad. ¿Hasta qué punto son intocables los representantes de otros países?

Este martes surgía la noticia de un accidente de tránsito, que parecía ser uno más para las estadísticas, ya que a diario resultan víctimas los motociclistas. Sin embargo, la camioneta involucrada era de la embajada de los Estados Unidos, al mando de un norteamericano que presta servicios en la institución.

Se trata de Christopher Johnson, quien al momento del accidente se negó a realizarse la prueba del alcotest, no quedó detenido y tampoco será imputado, a pesar de que Lucas Benítez, víctima del accidente, se encuentra internado con severas lesiones en el Hospital del Trauma y necesite varias cirugías.

Desde la embajada de los Estados Unidos blindaron a su funcionario de alto rango, invocando los artículos 29, 30 y 31 del Convenio de Viena, que otorga inmunidad a los diplomáticos.

Esto abrió un amplio debate sobre hasta qué punto los representantes de otros países están libres de responder por sus actos que infrinjan la ley, inclusive en el ámbito penal.

El fiscal de la causa, Eugenio Ocampos, señaló que el siguiente paso es enviar la causa a la fiscalía de asuntos internacionales, y posteriormente un fiscal local debería trasladarse al país involucrado para abrir una investigación.

De momento, no hay ninguna diligencia ni algún tipo de medida que se pueda tomar contra el diplomático. "¿Y si se trataba de una víctima fatal?", se pregunta la gente.

Esto es lo que menciona el Convenio de Viena firmado en 1961, y aprobado por el Congreso Nacional del Paraguay en 1969.

Artículo 29

La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

Artículo 30

1. La residencia particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 3 del Artículo 31, sus bienes, gozarán igualmente de inviolabilidad.

Artículo 31

1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata:

a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.

2. El agente diplomático no está obligado a testificar.

3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.