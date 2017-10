Detienen a hinchas por realizar disparos, pero los liberan nuevamente

En la noche de este jueves, seis hinchas del Club Sportivo Luqueño, fueron detenidos por realizar disparos con armas de fuego en inmediaciones del barrio Julio Correa. Luego de unas horas, fueron nuevamente liberados.

Seis integrantes barrabravas del Club Sportivo Luqueño, fueron demorados en la noche de este jueves, tras ser denunciados por un grupo de vecinos del barrio Julio Correa, porque estos estaban realizando disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la zona.

Los agentes de la Comisaría 3ª de Luque, llegaron hasta el lugar y lograron demorar a los sospechosos, pero no encontraron ningún tipo de arma. Entre los detenisos se encontraban dos menores de 17 años.

Finalmente, los seis hombres fueron puestos en libertad, ya que no contaban con antecedentes penales. A pesar de no encontrar ningún tipo de evidencia, los intervinientes no realizaron la prueba de parafina a los hombres, para verificar la veracidad de la denuncia, informó Noticias Paraguay.