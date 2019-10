Destruyen garita frente a casa de los Zacarías

Una construcción que ocupaba toda la vereda, fue demolida este jueves en Ciudad del Este. El hecho constituyó un logro para los esteños.

Se trata de una casa de ladrillo, amueblada, que ocupaba toda la vereda frente de la vivienda del senador Javier Zacarías Irún.

Sin embargo, el vecino se quejó ya que esta construcción incluso invadía su vereda. Los transeúntes debían cruzar la calle para no pasar por esta "fortificación".

La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente Miguel Prieto, fue la encargada de llevar adelante esta acción de demolición. La defensa de Zacarías, luego de que sean notificados por esta resolución, presentaron un documento que avalaba la garita.

El papel data del 2011, cuando el clan Zacarías manejaba la administración municipal, no obstante, consta en el escrito que solo se podía instalar una caseta de guardia común. No con materiales cerámicos, sino una que no supere los 1,20 metro en cada lado.

Ante este incumplimiento y sumando el derecho del peatón de transitar por cualquier vereda sin ningún tipo de obstrucción, decidieron derribar la infraestructura.

Decenas de personas se congregaron hasta el sitio y festejaron esta acción de la comuna.