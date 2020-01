Despedirán a funcionarios de la Municipalidad de Asunción

El intendente Óscar Rodríguez anunció que más de 100 funcionarios serán desvinculados en el transcurso del día. No utilizó el término "planilleros".

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, anunció este lunes que más de 100 funcionarios de la municipalidad serán desvinculados de manera administrativa.

"Encontramos gente que quiere el sueldo, no el trabajo", refirió para Monumental 1080 AM. Por su parte, dijo que esta decisión implicaría un ahorro mensual de más de G. 1.500 millones.

"No quiero decir ni utilizar el término planillero. Nos hemos tomado el tiempo para hacer esto de forma responsable. Me dijeron que se iban a manifestar, pero eso no cambiará mí decisión", aclaró.

Quienes serán expulsados de la nómina son personas que no superan los dos años de antigüedad.

Días atrás el nuevo jefe comunal se instaló en los puestos de ingreso y salida del edificio municipal para observar el movimiento de los empleados, así como para saludarlos.