Desorganización y caos en San Lorenzo por cierre de ruta

El cierre de la ruta Mariscal Estigarribia poco antes de las 6.00 generó un gran embrollo en el tránsito. Para empeorar la situación, la PMT no se encontraban al tanto del bloqueo de la vía de acceso a la capital.

Un verdadero caos se vivió desde las primeras horas de la mañana de este viernes en la ciudad de San Lorenzo, ya que los funcionarios que se encuentran trabajando en las obras del metrobús, cerraron el acceso a la capital por la Ruta Mariscal Estigarribia, haciendo que colapsen todas las arterias que funcionaban como desvíos.

El director de la Policial Municipal de Tránsito (PMT) de San Lorenzo, Pablo Pérez, indicó a la 780 AM, que no fueron informados del cierre que realizarían los trabajadores, por lo que no lograron organizarse para poder reforzar el área de cobertura.

Miles de personas se vieron afectadas por esta situación, quedando estancadas en el tránsito por varias horas. Además, muchos de los pobladores que trabajan y estudian en los alrededores, tuvieron que bajar de los buses y caminar kilómetros para poder llegar a tiempo a sus destinos.

