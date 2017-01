Desirée querellará a Canillas: 'Lastimosamente borré el chat'

Desirée Masi anuncia una querella contra Luis Canillas y reafirma que no existió el supuesto pedido de un sicario para matar a Horacio Cartes. Exige al abogado presentar el teléfono que dio pie a la denuncia.

La senadora Desirée Masi solo espera que Luis Canillas, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) "termine de embarrarse", para luego dar inicio a una "querella en serio". Lo acusa de formar parte del plan del Gobierno, utilizanado esta denuncia en su contra como "cortina de humo", para desviar la atención del verdadero delito que supone la falsificación de firmas en las planillas de la ANR en busca de la reelección.

"Lastimosamente borré el historial (del chat), voy a tratar de recuperar; no me acuerdo de esa conversación así como tal, lo digo sinceramente... casi todos (los senadores) borraron, creo que es Emilia (Alfaro) la que tiene, pero está de viaje", indicó Masi a la 970 AM.

Canillas presentó la denuncia contra Masi, tras hacer pública una conversación de un grupo de whatsapp conformado por senadores opositores. En él, Masi supuestamente preguntaba por el precio de un sicario al titular del Congreso, Robert Acevedo, para atentar contra el presidente de la República, Horacio Cartes.

"Vamos a suponer que yo haya escrito eso realmente, ¿dónde dice la palabra Cartes? Ni en el escrito que ellos presentan (ante la Fiscalía) dice", manifestó.

La legisladora exigió que Canillas entregue el celular desde el que se accedió al supuesto chat que dio pie a la denuncia. Comparó el caso con el de un asesinato sin un cuerpo y apuntó que llama mucho la atención el gran hermetismo sobre la identidad del dueño del teléfono que supuestamente se incluyó por error al grupo.

Al supuesto chat denunciado por Canillas, ahora se suma uno nuevo dado a conocer por el Partido Colorado, donde supuestamente Masi expone su idea para dar inicio a un juicio político y destituir al presidente Cartes. En él se menciona a narcotraficante Javis Chimenes Pavão.