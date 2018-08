Desesperada búsqueda de una madre: Su hijo desapareció hace 6 días

Un adolescente se encuentra desaparecido desde el sábado, su madre pide a la ciudadanía cualquier información que ayude a encontrarlo. El joven es oriundo de Capiatá y según un dato recibido, fue visto en Luque.

Marcelo Daniel Guanes Varela, de 16 años, es oriundo de Capiatá. El joven fue visto por última vez el viernes 27 de julio, en horas de la tarde. Había salido de su casa para ir a un cumpleaños en la zona de Loma Pyta.

Celeste Varela es la madre que lleva días buscándolo, y en charla con Radio Monumental 1080 AM mencionó que su hijo le dijo que iban a encontrarse con otros amigos en la zona del Shopping Pinedo para ir en bus hasta el lugar del festejo.

Alrededor de las 21.00, el chico se comunicó con ella desde el celular de un amigo, ya que el mismo no tiene teléfono, y le indicó que no podía regresar a su casa porque ya no había colectivos, y pasaría la noche en la casa de un amigo. Tras este aviso, la madre esperó que su hijo llegara al día siguiente. Él incluso le volvió a escribir desde otro celular, diciéndole que ya estaba estaba saliendo rumbo a su casa, y un último mensaje que le llegó refería: "su hijo ya se fue".

Desde ese momento ya no se supo nada del menor. La madre indicó a NPY que una mujer se comunicó con ella y le dijo que vio al chico en la compañía de Mora Cué de Luque, en una zona que colinda con la ciudad de Limpio, información que maneja la policía.

