¿Desconfianza entre Cartes y Lugo?

Senadores de la oposición alegan que existe desacuerdo y desconfianza entre los principales interesados, el actual presidente de la República, Horacio Cartes y el ex mandatario Fernando Lugo.

A días de que finalice el receso parlamentario, se mantiene la incertidumbre en torno a la eventual presentación de un nuevo proyecto de enmienda, que hasta el momento no se concreta.

El liberal Carlos Amarilla sostiene que existen aspectos y cuestiones reglamentarias de procedimiento que cartistas, liberales y luguistas aún no saben cómo sortear, informa Última Hora.

Según el legislador no existe un pleno acuerdo en la redacción de una propuesta de enmienda en dos temas: uno, el presidente Cartes está interesado en competir manteniéndose en la presidencia y no ve con agrado posibilidad que se establezca condición de renuncia previa de seis meses; por otro lado, los del sector del presidente no desearían que se compute el periodo como parte de la nueva disposición, en cuanto a la reelección.

Mencionó que el único beneficiario será Cartes y que Lugo es un convidado de piedra en este proceso. "Es el pato de la boda. Es el trofeo que (Blas) Llano pretende llevar a Cartes para legitimar (la enmienda)", sentenció.

Para Amarilla, Lugo está consciente de que su máxima aspiración es lograr una buena ubicación de sus partidarios en el Parlamento, a costa de las filas del Partido Liberal.

Mientras que el colorado disidente, Silvio Ovelar habló de la desconfianza entre los cartistas y luguistas, y que por ello hasta el momento no presentaron ningún proyecto.

"Es un maquillaje, una fachada hasta electoralista y oportunista. Entre Cartes y Lugo imagínense el grado de confianza que habría. Cartes no desconfía de Llano. Es su socio comercial, de negocios, de todo. Ahí no hay problema. El inconveniente es Fernando Lugo", sostuvo Ovelar.

Finalmente, alegó que Lugo es uno de los que están frenando la enmienda porque sabe que puede salir golpeado, y que los ciudadanos podrían deducir que fue comprado por Cartes.