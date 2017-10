Descartan imputación para padres del bebé que murió ahogado

En la mañana de este lunes, el fiscal Julio Ortíz descartó la imputación a los padres del bebé que murió ahogado en San Lorenzo, ya que no es una situación que se puede atribuir a los padres como intencional.

El fiscal Julio Ortíz, quien se encuentra a cargo del caso del niño que falleció ahogado al caer a la piscina de su casa, refirió que descarta que los padres del menor sean procesados por el hecho.

El mismo, indica, que si bien no se trata de una muerte natural, no fue una desatención intencional o una cuestión de abandono. “La familia completa se dispuso a dormir la siesta. Los padres estaban con sus otros dos hijos de 3 y 7 años, y al percatarse de la usencia del bebé, ambos lo buscaron y lo auxiliaron. Ya es suficiente dolor para los padres y encima que los estemos procesando” refirió el fiscal a la 970 A.M.

El niño fue asistido en el Hospital de Clínicas y tras varios intentos de reanimación no lograron salvar su vida.