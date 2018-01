Depredan el yrupé por sus beneficios medicinales

Decenas de personas se acercaron este domingo en la zona de Limpio para arrancar el jakare yrupé en Piquete Cué, Limpio, sobre el río Paraguay.

La misma ofrece un espectáculo maravilloso cada tres a cuatro años, no obstante, de igual forma las personas se acercaron para arrancarlos ya que es una planta medicinal que se utiliza contra el catarro, asma y bronquitis.

La bióloga Fátima Mereles explicó para Noticias Paraguay el comportamiento del yrupé. Lo que flotan son las hojas cuyo rizoma se mantiene bajo tierra. Esto está conectado por un peciolo de gran longitud.

Las flores durante la madrugada se abren y a primeras horas de la mañana se vuelven a cerrar.

Además de esta depredación, lo apeligra a esta planta son las obras que se realizan en el lugar como los dragados que podrían remover los rizomas que se encuentran en el lodo, detalló Mereles.

Si bien este espectáculo es usual, según la profesional, lo que genera admiración de esta planta es que no crece en cualquier cauce hídrico.

El yrupé no se desarrollará en aguas estancadas, prefiere sitios de una profundidad media de un metro, debe estar rodeada de otras plantas como camalotes. Solo existe una especie registrada en Paraguay que es la Victoria Cruziana, mientras que en Pantanal, Brasil, hay otras.

Mereles apela a que se cree un sistema de conservación y enseñar a la ciudadanía que no la deprede mientras no haya un uso sustentable de la planta. "No está mal que se las utilice ya que es atractiva, siempre y cuando no se las perjudique".

