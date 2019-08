Denuncian supuesto intento de feminicidio

Un hombre fue denunciado por supuestamente intentar quemar viva a su pareja en el interior de una vivienda.

El hecho ocurrió en un asentamiento en Ciudad del Este. La víctima pidió el anonimato por lo que mayores datos sobre ella se omiten.

Según comentó, ella discutió con su pareja. "Le quería dejar y me dijo que si no sigo mi vida con él, no lo iba a hacer con nadie más", refirió la víctima.

Posterior a eso, fue sostenida por su cabello y la roció con gasolina. Pudo escapar antes de que prenda el fuego, pero su vivienda quedó reducida a cenizas.