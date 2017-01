Denuncian rapto de joven de 16 años en Caaguazú

Un adolescente de 16 años habría sido raptado a las 03:00 de la madrugada del lunes cuando iba a su trabajo, una panadería. El hecho ocurrió en el barrio San Blas de Caaguazú.

Al no presentarse el joven a su puesto de trabajo, el jefe se acercó hasta la vivienda para consultar sobre el menor.

La denuncia fue realizada a las 17:00 y presuntamente se recibió llamada de los captores quienes exigían pagos a través de giros. El padre habría pagado G. 400.000 como parte del rescate.

Estas personas pidieron inicialmente G. 2.000.000 y al saber que son una familia de escasos recursos, pidieron G. 200.000, monto pagado por la familia. Luego exigieron G. 100.000, y G. 50.000 para minicargas.

El padre al consultar a los supuestos malvivientes del porqué no liberaron aún a su hijo, estos respondieron que ya lo hicieron y tras no aparecer aún al menor, realizaron esta denuncia, según lo informado por la 970 AM.

Por su parte, el comisario Antolín Gómez en comunicación con la 780 AM, aseguró que no descartan ninguna hipótesis, entre ellas está en que el acto fue realizado por extorsionadores e incluso, por las ínfimas sumas, podría tratarse de un autosecuestro.

Expresó que es atípico este tipo de hechos en la ciudad y se desconoce de algún grupo subersivo. Agentes de la Policía Nacional junto al Departamento Antisecuestro están detrás de las pistas de este caso.