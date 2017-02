Denuncian expulsión de varios alumnos en Santa Clara

El colegio Santa Clara expulsó a varios alumnos del bachillerato, según la denuncia de una madre. Ella critica que los familiares fueron notificados de forma tardía sobre la desvinculación de sus hijos de la institución.

La denunciante alegó que sólo en uno de los segundos cursos, de los diversos bachilleratos que posee la casa de estudios, fueron expulsados 14 alumnos por tener materias pendientes.

La mujer pide una última oportunidad para los jóvenes pues ellos estarían cursando el último año en un colegio donde asisten desde el preescolar.

Por otra parte, desde el Santa Clara, la recepcionista aseguró que no se encontraba la directora, la hermana Clara para brindar declaraciones. Comentó que los estudiantes con materias pendientes no fueron expulsados sino que no se les admitió con el fin de que tengan oportunidad de conocer otra institución donde rindan los exámenes en que se aplazaron.

Una vez que realicen la primera etapa del tercer curso, y si llegan a pasar esas pruebas, tienen la promesa de que pueden ser nuevamente admitidos en el colegio desde julio, con el fin que terminen sus estudios allí.

Sin embargo, los padres indican que la institución no propuso esta decisión, informó el periodista de latele, Diego Martínez.