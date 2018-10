Denuncian discriminación y amenaza a equipo femenino de ajedrez

La profesora Gabriela Vargas Talavera denunció la discriminación hacia el equipo femenino de ajedrez que acaba de retornar de las olimpiadas y reveló una 'amenaza' de la Federación por un tema de sponsors.

Tras la participación de sus compañeras en las Olimpiadas de Ajedrez en Batumi, Georgia, Gaby Vargas decidió sacar a la luz la situación vivida en los últimos días, mientras sus compañeras de equipo estaban en plena competencia, y a la cual ella no asistió por un problema de salud de su madre.

En un extenso hilo de Twitter rememoró todo el esfuerzo que realizaron para conseguir los G. 16 millones necesarios para sus gastos del viaje, ya que la Secretaría Nacional del Deportes (SND) cubría los pasajes.

Para esto iniciaron una intensa campaña en busca de sponsors, logrando así recolectar el monto fijado para los gastos de traslado, entrenamiento, entre otros. Sin embargo, una fotografía de sus compañera desató el enojo de autoridades deportivas que le remitieron un atento mail.

A solo días de competir, advirtieron a las competidoras que podrían ser pasibles de castigos por indisciplina, por posar con camisetas con sponsors que no fueron autorizados por la Federación. Ella expuso la comunicación que realizaron sobre la necesidad de contar con recursos y en ningún momento le advirtieron sobre la necesidad de una autorización.

Esto causó la indignación Gabriela, que entendía que sus compañeras compitirían bajo la presión de una posible sanción. A eso se sumó que todo su esfuerzo para lograr los recursos finalmente fueron desacreditados, lo que la llevó a denunciar la discriminación que sufren, atendiendo las condiciones que brindan a sus pares del equipo masculino.

"Nosotras nos movimos buscando auspiciantes. Los conseguimos. No estaban autorizados (nadie nos dijo nunca que necesitaba su autorización). Mis compañeras viajaron amenazadas, tenían miedo de usar otra remera. ¡Es el colmo!", manifestó.

"¿Sabián ustedes que a nuestros profesionales varones del ajedrez les pagan por jugar las Olimpiadas? Sponsors particulares, no la Federación, aclaro eso. A mi no me ofrecieron nada, ¿hay alguna diferencia en lo que hacemos con los varones?", se preguntó.

