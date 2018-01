Denuncian a hombre que habría golpeado brutalmente a su pareja

Un hombre quedó detenido luego de que su mujer presentara rasgos de violencia. Ella ensangrentada llegó a la comisaría a realizar la denuncia. Él alega ser inocente y que las heridas fueron producto de una caída.

El aprehendido es Irico Osvaldo Ibarra Ferreira de 38 años, mientras quien resultó con contusiones es su concubina Marcia Lorena Cáceres de 24 años. El informe policial destaca que ella llegó con golpes de puño en el rostro.

Este hecho de violencia tuvo lugar en una vivienda de la ciudad de San Antonio a las 2 de la mañana de este lunes. Se recibió un llamado donde policías llegaron para asistir a una mujer que la encontraron con sangre en todo su cuerpo.

Según comentó, la pareja, que convive desde hace cuatro años, ingirió bebidas alcohólicas y en un momento, discutieron hasta llegar a forcejeos. El hombre quedó detenida y constataron en la base policial que no tiene antecedentes.

Ibarra se defendió que "el hecho afortunadamente no pasó a mayores" y que las heridas que presenta la mujer se deben a una caída. "Sin resistirme me entregué a la policía. Es la primera vez que sucede algo así, a mí en verdad me sorprendió por la forma en que ella reaccionó", acotó.

Concluyó en que se siente arrepentido por si le haya dañado. "El alma me duele. Ella sabe que la quiero. Me acercaría para pedirle perdón".

Su abogado manifestó que intentarán llegar a un acuerdo para que esta situación "no pase a mayores", informó Noticias Paraguay.