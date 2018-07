Denuncian a docente por presunto abuso sexual

Un docente de un colegio de Ciudad del Este fue denunciado por el padre de una de las alumnas por supuestamente haber manoseado a la menor. La Fiscalía ya está a cargo del caso.

El padre de una alumna de un colegio de Ciudad del Este, denunció que uno de los maestros de la institución habría manosado a su hija.

Según el reporte, esta no sería la primera vez se ve involucra al hombre en este tipo de hechos. Además, la menor indicó que su maestro le dijo que no tenía buenas notas porque no era cariñoso con él y fue entonces cuando presuntamente le tocó los senos a la adolescente.

El profesor fue apartado el cargo y se encuentra bajo investigación fiscal. Asimismo, la institución educativa informó sobre el caso a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

