Denuncia también contra Cartes por propaganda engañosa

El PLRA también denunciará al Presidente de la República Horacio Cartes por supuesta propaganda engañosa. A la misma situación fue sometido el expresidente Fernando Lugo.

El equipo de apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) resolvió presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra el presidente Horacio Cartes, por propaganda engañosa, de acuerdo a lo informado por Última Hora.

Cristian González, uno de los apoderados del partido, expresó en conversación con el medio citado que el documento será presentado, en lo posible, esta semana.

"El equipo de apoderados nos reunimos y decidimos hacer esa misma acción que se presentó contra Fernando Lugo, por no estar habilitado. Este mismo caso se da con Horacio Cartes, quien no puede ser reelecto y hacen campaña en redes sociales y los actos oficiales convertidos en mítines políticos, cuando no está permitido", indicó.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) había encarado algo similar ante el TSJE en contra de Fernando Lugo.

El TSJE había ratificado que Fernando Lugo no puede candidatarse en 2018.

Justamente, en la mañana de este lunes, el equipo legal del Frente Guasú fue hasta el Palacio de Justicia para pedir que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el veredicto del TSJE.

Se sabe que la posible enmienda constitucional puede habilitar la reelección sin embargo, hasta el momento la cuestión no fue resuelta.