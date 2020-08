Denuncia que le 'carnearon' su vehículo retenido en comisaría

Un usuario de Twitter viralizó las imágenes de su vehículo al cual le retiraron partes. Denunció que esto ocurrió cuando su rodado estaba en poder de la Policía.

Ariel Bernal, a través de su cuenta de Twitter, viralizó un video que mostraba en las condiciones en que se encontraba en la comisaría 7ª de Ñemby.

Según mostró, su Vitz estaba sin volante, sin la caja de fusibles, ni el comando de aire, parlante o incluso el apoyacabeza del asiento.

Bernal denunció que se retiraron esas partes de su vehículo que estuvo retenido a causa de un problema con la documentación. Tras consultar el motivo a los agentes le dijeron habrían dicho que "no son niñeros".

Por su parte, el comisario Carlos Cañete explicó que el 2 de abril se trajo el rodado a su dependencia debido a que el conductor dio positivo al alcotest, 0,923 mg/l.

"Lo raro es que según acá el oficial, había llevado todo el mismo denunciante y que no se podía cerrar su vehículo. A una cuadra de la comisaría está un Vitz en la mismas condiciones y nadie nunca tocó", manifestó el comisario para Última Hora.

Según Cañete, Bernal se llevó varias piezas de su vehículo aunque no labraron acta al respecto. También aclaró que su dependencia no es un depósito. "No podemos poner una silla y sentarnos ahí a estar en frente", acotó al diario.