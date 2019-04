Delator brasileño confirma sociedad de Horacio Cartes y Darío Messer

El informe final de la Comisión Bicameral que investigó a Dario Messer reveló un gran esquema de vínculos empresariales y políticos. Un economista confirmó una sociedad entre Messer y Horacio Cartes.

En el extenso documento, se imprime la declaración de Lúcio Bologna Funaro, quien confirmó la relación existente entre el brasileño Darío Messer y el expresidente de la República Horacio Cartes.

Bologna declaró ante la Fiscalía del Brasil, se trata de un socio arrepentido de Messer bajo términos de "delacion premiada", el mismo expresó," Darío Messer era socio con Horacio Cartes en el Banco Amambay y operaban juntos a través de esa empresa, lo que no puedo asegurar es, si fue de forma ostensiva o de manera secreta".

De esta manera se confirma la relación, sin embargo, el senador Jorge Querey explicó que aún no ha sido posible aclarar a qué tipo de relación se refiere. En este sentido, indicó que si Cartes se hubiera presentado a declarar, se le hubiese pedido las explicaciones correspondientes, pero tal cosa no ocurrió, ya que el exmandatario nunca se presentó. No obstante, adelantó que pedirán al Ministerio Público, o incluso vía Cancillería que se investigue al respecto.

En el mencionado informe figuran varias exautoridades y funcionarios del sector público. El legislador Rodolfo Friedmann mencionó que la Fiscalía tiene muchos elementos para continuar con la investigación a Messer. Resaltó que existen muchas documentaciones y declaraciones, pero que la resolución del caso dependerá de la fuerza que se imponga en el Ministerio Público.