De Paraguay a la NASA: Joven sobresaliente pide ayuda a la ciudadanía

Un joven de 17 años es el flamante ganador de una beca de la NASA. Se postularon miles de personas en todo el mundo. No obstante, este beneficio no cubre todo, por lo que pide una mano para costear algunos gastos.

El sobresaliente es Sebastián Núñez Zena de 17 años. El lunes recibió la grata noticia que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) lo seleccionó para el programa Space Camp que se realizará en agosto.

Él se va ir al U.S Space & Rocket Center, ubicado en Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Allí recibirá una capacitación tal como lo hacen los postulantes a astronautas y los miembros de la Fuerza Aérea del país.

Según explicó, estarán en simuladores de vuelo de combate y transbordadores, por su parte, aprenderán conceptos de aerodinámica, trabajos físicos como aprendizaje, orientación espacial y supervivencia.

Este brillante joven pidió ayuda ya que no dispone de todos los recursos para llevar a cabo el viaje como por ejemplo la visa y los viáticos. Relató que una autoridad se comunicó con él para brindarle su apoyo en algunos gastos que precisa, pero no en todos.

Para realizar alguna ayuda se puede hacer giros a través del número (0983) 865 - 486 o al número de cuenta bancaria 502026 007902309 7 del Banco Regional. También podés tener más datos sobre este emprendimiento de Núñez a través del (0985) 610 - 402.

Este aspirante a ingeniero aeroespacial detalló al diario Última Hora cuáles fueron los pasos que siguió para ser parte de este proyecto de la Nasa.

"Tuve que presentar ensayos argumentando por qué quería ir, me preguntaron mi opinión sobre cómo desarrollaría algunas tecnologías existentes para el bien de la sociedad, me pidieron que envíe información sobre proyectos científicos en los que ya trabajé. Me solicitaron un dibujo de mí con los parches que suelen usar los astronautas en sus hombros, representando mis intereses, y envié todo".

A través de su posteo de redes sociales alegó que además de un crecimiento académico que puede representar esta oportunidad, la experiencia será una meta cumplida ya que siempre deseó formar parte de la prestigiosa agencia espacial.