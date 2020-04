Darán kits solo a los alumnos que hagan sus tareas

Autoridades del Colegio Nacional Juan Ramón Dahlquist aclararon que los kits de alimentos que incluyen merienda, almuerzo y otra comida, son beneficios de los alumnos matriculados y activos.

"Los alumnos activos son los que interactúan en grupos de trabajo con los profesores y cumplen con las entregas de tareas asignadas en tiempo y en forma", aclararon desde esta institución.

Hay dos opciones, pueden presentar las tareas a través del grupo de Whatsapp o al momento de la distribución de los kits, entregar las fotocopias en caso de los padres sin celulares.

"Estos deben devolver la tarea desarrolladas la siguiente vez que se acerquen a la institución para retirar su correspondiente kit", dijeron.

Según la institución, hay un nulo retorno de estos trabajos educativos en casi el 90 por ciento de los alumnos por lo que la única forma de paliar este problema es dejar constancia en planilla de control que son preparados por los profesores.

De esta forma, "solo podrán retirar los kits aquellos padres cuyos hijos hayan entregado sus tareas ya sea en fotos o completadas a puño y letra". Los víveres que no se entregan pasa a manos de empresas proveedoras, alega la directora Ana Liz García a través de este comunicado de la institución.

Esta situación preocupa a estudiantes organizados. Urgen una mesa técnica de trabajo con todos los sectores afectados.

Este audio me llegó hoy y la verdad que fue la gota que echó el vaso. Básicamente Petta está diciendo “Hace lo que te digo o no comes”.

Y encima, con toda la seguridad del mundo dice que los que no entregan tarea es porque no quieren estudiar y ya. pic.twitter.com/EnXLeccgsX

—