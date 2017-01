Cuidado con las manchas en la piel, puede ser lepra

Desde el Ministerio de Salud instan a prestar especial atención a las manchas de cualquier color, que no piquen ni molesten en el cuerpo ya que podría tratarse de lepra.

En conmemoración al Día Mundial de Lucha contra la Lepra, a recordarse el último domingo de enero, la titular del Programa Nacional de Control de la Lepra, Dra. María Victoria Alvarenga informó que toda persona que presenta una o más manchas en la piel, que no pican, no duelen y que no molestan, con trastorno de la sensibilidad, es síntoma dermatológico de la lepra. Ante esto, se insta a la consulta inmediata al servicio de salud más cercano.

Esta enfermedad, de no ser tratada a tiempo, puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos causando ceguera.

Otro punto importante a tener en cuenta es que la enfermedad se transmite por vía aérea cuando el paciente respira y habla y NO a través de un abrazo o un apretón de manos, tampoco por el uso de toallas, inodoro o cubiertos.

Explicó que para que el contagio se realice debe existir una convivencia íntima y prolongada con el enfermo sin tratamiento. Resaltó que el 90 por ciento de la población no se enferma, pese a haber estado en contacto con el bacilo. Explico que esto se debe a que todos contamos con una resistencia natural que destruye automáticamente al bacilo.

La lepra es curable con tratamiento multimedicamentoso. El Ministerio de Salud brinda asistencia, diagnóstico y tratamiento gratuitos.

El periodo de tratamiento dura seis meses para el paciente paucibacilar y un año para el multibacilar.