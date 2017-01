Encarnación emprende cruzada contra puercos en playas

Una foto fue viralizada el 1 de enero y mostraba la basura que dejaron unos visitantes de una playa de Encarnación. La comuna ya salió a multar a los puercos.

“Así se retiran de la Playa San Jose Encarnacion. No tienen vergüenza. Gente puerca sin educación. Que no fueron capaces de juntar sus propias latas de cerveza y demás basuras etc. Difundan por favor asi la proxima ya vienen con más Educación”, fue lo que escribió el usuario Andrés Arrúa Báez en el grupo de Facebook Encarnación Oportunidades Comerciales.

La foto que acompaña al texto muestra a unas personas que abandonan una playa y dejan una cantidad importante de basura. La imagen comenzó a viralizarse desde el uno de enero y tiene más de 11 mil compartidos y cientos de comentarios de repudio.

Este martes, la Municipalidad de Encarnación a través de su cuenta de Facebook informó que procedió a multar a personas que arrojaron residuos a la arena.

De esta manera, la comuna trata de mantener la limpieza de las playas que se convirtieron en todo un ícono del verano paraguayo.

Encarnación con sus playas a orillas del Paraná se convirtió desde hace unos años en la capital del verano a nivel local. Hoy en día goza de importante auge comercial gracias a las ventajas que ofrece a los argentinos por cuestiones relacionadas a los precios de los productos de consumo de las familias.