Critican a Peña por su falta de militancia y por no hablar en guaraní

Santiago Peña tuvo su primer cuestionamiento en su visita a las bases coloradas. El intendente de Choré, Carlos Giménez, lo criticó por no hablar guaraní y agregó que no tiene la militancia suficiente para ser candidato.

El intendente de Choré se mostró en contra de la candidatura de Santiago Peña por el movimiento Honor Colorado y dijo que aunque valora el hecho de que el presidente Horacio Cartes le de un espacio importante a personas técnicas, el partido necesita una figura más representativa y que para ello se necesita tener cierta militancia.

Además, refirió que no pone en duda su calidad de persona y agregó que es importante que Peña esté al tanto del sentimiento de muchas personas que no le quieren hablar y dijo ser el representante de esas persona que no se animan a decirles ciertas cosas. Añadió que debe tener la capacidad de asimilar los reclamos y posturas de la dirigencia.

Por su parte, Peña recalcó que es una persona tolerante que está en contra de todo tipo de discriminación y que es importante aceptar cuando una persona piensa de manera diferente. También valoró la importancia de decir las cosas que no nos gusta y no tener miedo de que la gente se enoje.

En parte de su alocución dijo que se avergüenza de no hablar guaraní y aseguró que estudiará la lengua.