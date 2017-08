Tras hablar de 'José', suboficial es llamado a declarar

El suboficial Gustavo Florentín, presunto asesino de Rodrigo Quintana en el PLRA, fue llamado a declarar luego de que su abogada diga que su cliente escuchó a un superior conversar con un 'José' minutos antes del ataque.

La abogada Selva González había revelado que su cliente le contó que el 31 de marzo pasado, minutos antes del ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), su superior Amado Cantero se comunicó con un civil de nombre "José".

"Cantero recibió una llamada de un tal 'José', y mi cliente logró escuchar, porque estaba cerca del comisario principal tomando agua junto a otros escopeteros", había dicho la abogada a Última Hora

Esto se da solo días después de salir a la luz los datos de cruces de llamadas del teléfono del entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, quien recibió 16 llamadas de José Ortiz, gerente de la tabacalera de Horacio Cartes, a quien opositores los sindican como el que maneja las fuerzas policiales.

González dijo además que su cliente la manifestó que Cantero respondió su celular con un simple "hola" y luego pregunta: "¿Quién José?", para finalmente decir: "¡Ordene!".

Ante esta revelación de la abogada, el fiscal Hernán Galeano lo llamó para una nueva declaración indagatoria, ya que en las ocasiones anteriores se abstuvo de declarar.

Por otro lado, la abogada anunció que solicitará el cambio de calificación de la causa, de homicido doloso a culposo. Alega que su cliente no sabía que el cartucho que le entregaron tenía balines de acero y no de goma, y por lo tanto no ingresó a la sede del PLRA con la intención de matar. Además apuntó nuevamente que el que realizó el disparo mortal fue el suboficial Arnaldo Báez y no su cliente.