Contó con total serenidad cómo asesinó a una mujer en el hangar

Néstor Bernardino Cáceres, autor confeso del asesinato de Fátima Domínguez, contó con total serenidad como sucedieron los hechos en el hangar de la empresa Air Service, colindante con el aeropuerto Silvio Pettirossi.

En la noche de este viernes se producía el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Fátima Domínguez , en las inmediaciones de un hangar en Luque. De inmediato las sospechas apuntaron al sereno del lugar, Néstor Cáceres, quien fue capturado por la policía en la mañana de este sábado .

Apenas se produjo su aprehensión, el hombre confesó ser el autor del asesinato a los agentes policiales , y posteriormente conversó, con total serenidad, con la prensa, dando detalles de lo ocurrido.

Señaló que la mujer, que llegó hasta el lugar para mantener una cita, le hacía callar cada vez que atendía su celular. Según su relato, en una de las ocasiones ella le arrojó un palo para que no hable mientras ella atendía su teléfono, lo que le molestó y causó su reacción.

"'No le vayas a contestar si no te gusta', eso nomás le decía yo, y eso le molestó a ella. Cuando me agredió con ese primer golpe me molestó. Después me fui otra vez y me jugó con una botella que está allá. Ahí vinieron los primeros golpes... yo le quería amagar con lo que había en la mesa, ella se metió ahí y se fue luego ya por su espalda... ahí se descontroló todo", manifestó.

LAS DECLARACIONES DEL SERENO