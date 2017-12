Condena o renuncia sacaría a González Daher de lista para el Senado

Pese a que existe la posibilidad de que Óscar González Daher sea sancionado en la ANR, la única forma en que puede ser removido de la lista de candidatos para el siguiente periodo es su renuncia o una condena judicial.

La posibilidad de que Óscar González Daher, imputado por tráfico de influencias y otros delitos, siga formando parte de la lista para el senado para el próximo periodo seguirá latente, ya que pese a que los audios filtrados demuestran el nivel de corrupción con el cual actuaba, la decisión de sacarlo de la lista no recaerá en su partido pese a su vergonzoso actuar.

Al respecto, el apoderado del movimiento Colorado Añeteté Juan Ernesto Villamayor indicó a Radio Monumental 1080 AM que pese a que si la convención lo sanciona o lo expulsa del partido ni aún así podrá ser excluido de lista de la ANR para las elecciones generales debido a que su posición obtenida en las últimas internas fue por voto popular.

La única manera de que pueda salir de la lista es que González Daher renuncie a la candidatura al Senado o que la justicia lo condene por los delitos que está imputado.

Desde el movimiento Colorado Añetete, liderado por el senador Mario Abdo Benítez, mantienen la postura de que González Daher no debe formar parte de los candidatos de la lista 1 tras el escándalo de corrupción que salió a luz.

“La actitud del movimiento es claro, Mario Abdo Benítez votó para que no sea parte del cuerpo legislativo y esa posición no pudo haber cambiado en modo alguno, sigue sosteniendo que no debe ser parte de este cuerpo ni el que viene después pero no depende de él”, refirió Villamayor.