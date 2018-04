Comunidad educativa se manifiesta ante falta de maestros

En la escuela San Pedro y San Pablo de Ñemby, la comunidad educativa se manifiesta para solicitar al MEC una solución ante la pérdida de rubros que sufrió la institución de manera repentina y sin explicaciones.

La comunidad educativa de la escuela San Pedro y San Pablo de la ciudad de Ñemby, se manifiesta frente a la institución ya que aseguran que repentinamente cinco rubros docentes fueron retirados sin explicación del área supervisora.

Según la docente Delia Báez, la encargada de la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Elba Rebollo, indicó que los rubros fueron retirados de la institución ya que no se cumple con el mínimo de 25 alumnos por aula. Además, asegura que por cada grado existe un total de 22 a 23 alumnos, pero que la falta de docentes está afectando seriamente a la formación académica de más de tres cursos.

De la misma forma, indicó que los padres ya intentaron pagar de manera particular el salario de los docentes, pero que en ocasiones no se puede sostener el pago. Por otra parte, manifestó que existen rumores del posible cierre de la institución y que el MEC aún no ha respondido a ninguna de sus proclamas.

