Compatriota denuncia que lo excluyeron por no poder pagar albergue

Un paraguayo en España denuncia que lo dejaron de lado por no tener recursos para pagar su vuelo y hotel Salud. Pide ayuda para regresar al país.

Se trata de un joven que viajó hasta España para ser intervenido quirúrgicamente y luego ya no pudo regresar al país debido a la pandemia por coronavirus. Comentó que quedó con el pasaje en mano, ya que se cancelaron todos los vuelos.

Empezó a realizar trámites ante el Consulado en Madrid sin respuesta alguna.

Ahora comenta que se encuentra en total desesperación y abandono, ya que según él, lo discriminaron en el último vuelo humanitario que partió del país europeo por no tener los recursos para pagar el hotel salud.

Contó que actualmente está en un alquiler, que ya no puede pagar “no me echan sólo porque el estado de alerta de España no permite que me dejen en la calle”, indicó.

Explicó que ya no tiene cómo mantenerse y pide a las autoridades que lo ayuden a regresar a Paraguay.