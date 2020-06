Comerciantes denuncian lentitud de bancos para otorgar préstamos

Los comerciantes y trabajadores indicaron que las entidades bancarias presentan varias trabas para dar los créditos. "Hasta la cédula del lorito te piden", señaló un trabajador.

Los trabajadores indicaron que ante la pandemia las autoridades hablan de préstamos rápidos y fáciles, pero que esto a la hora de aplicar se vuelve una mitología.

Señalan que a raíz de tantas trabas que ponen es mejor no ir, porque es una "pérdida total de tiempo". "No fui a pedir, tienen miles de solicitudes encimadas y no dan los créditos, hasta la cédula del lorito te piden", dice uno de los trabajadores.

"Nos estamos aguantando con lo que tenemos, para qué pedir si hay tantas trabas y quién va trabajar mientras y pagar nuestras cuentas" señala otra comerciante.

El Congreso había aprobado durante la crisis sanitaria los préstamos accesibles para los sectores vulnerables, sin embargo denuncian que el pepeleo y el trámite es tan extenuante como la propia crisis.