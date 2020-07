Comerciantes de CDE repudian retroceso de fase

Pobladores de Ciudad de Este se pronunciaron este miércoles ante la decisión del Gobierno de volver a la fase cero en esta región. "Tuvieron todo el tiempo para proveer de ayuda y no lo hicieron", expresaron.

Varios trabajadores de Ciudad del Este, principalmente del microcentro repudiaron en unísono la decisión del Gobierno de retroceder por completo la cuarentena inteligente, para esta región, ante el masivo avance de los casos positivos del covid-19.

Comerciantes, de calles y salones están indignados ante estas medidas, ya que señalan que no puede ser aplicadas a la realidad, donde la pobreza va de frente y la ayuda social es plenamente ausente.

Explican que con todo el tiempo que tuvo el Gobierno en lo que va de la pandemia, la ayuda ha sido mínima, no han llegado los subsidios y que los préstamos para las mipymes son pura utopía.

"Claro que nos quedaríamos en nuestras casas, si había ayuda, pero no hay, quiere que nos quedemos como animales encerrados sin tener para comer, o acaso Marito nos va traer el pan y va pagar nuestras cuentas", expresó uno de los afectados. La mayoría de los comerciantes consultados aseguraron que volverán este jueves a sus puestos de trabajo, porque "no hay de otra, no nos va matar el coronavirus, sino la crisis económica", señaló una mujer.