Comerciante dispara a joven por "defensa propia" en Limpio

Un comerciante de 63 años de la compañía Salado de Limpio disparó a un joven de 20 años porque supuestamente le quería robar. El herido asegura que sólo caminaba por la calle junto a su amigo.

A las 22:00 del domigno, el señor Valeriano Cabrera disparó contra la integridad de Dionisio Torres porque supuestamente, este junto un amigo llegaron hasta su local con la intención de asaltarlo.

Luego de que Torres forcejeó con Cabrera acusó una herida de bala en el hombro por lo que fue socorrido por los vecinos de la zona. Su compañeró huyó del lugar.

En su alegato, la víctima comentó que fue atacado sin motivo. "(Cabrera) venía detrás mio y me preguntó cuál era mi problema. Luego me apuntó y empezamos a forcejear hasta que me baleó. Hay testigos del hecho; taxistas y vecinos", manifestó el joven.

