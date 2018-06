Coima por carne: Extitular de Senacsa ratifica que hubo 'arreglo'

El expresidente de Senacsa, Hugo Idoyaga, reveló que Jair de Lima, dueño del frigorífico Concepción, le confesó el arreglo de una coima de USD 500.000 para el ministro Gustavo Leite, a fin de levantar sanción.

En una semana agitada por el escándalo de la carne y la denuncia del pago de una coima de USD 500.000 a un intermediario del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite; finalmente el expresidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, reveló que fue a él a quien le confesaron que existió el arreglo.

En el programa La Lupa de Telefuturo, Idoyaga reveló que fue el propio Jair de Lima quien le confesó en persona, el martes 29 de mayo, que existió un arreglo para el pago de USD 500.000 a fin de levantar la sanción contra exportación que pesaba contra su empresa, tras detectarse la importación irregular de unos 3.000 kilos de carne del Brasil.

Le dijo además que de esa cifra, realizó una entrega de USD 300.000 a un intermediario de Yacyertá de nombre Emilio y mencionó además otro arreglo de USD 100.000, que involucraba al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, y su esposa.

"Yo le abordo y le digo, decíme algo Jair, acá hay algo más, yo sospecho algo y quiero que me cuentes con toda honestidad y transparencia. Él me mira y me dice 'Usted es sabio doctor y sí está arreglado, el lunes 28 hicimos el pago de todo, de un arreglo', me dice que es USD 500.000 y que la suma de USD 300.000 se entregó", manifestó.

Añadió que cuestionó a Jair por su acción, y este respondió: "O vivo o muero", añadiento que necesitaba seguir trabajando porque tenía contenedores por USD 50 millones por todo el mundo.

Idoyaga dijo que llevará su testimonio hasta el Ministerio Público, aunque no cuente con pruebas del pago de la coima. Aseguró que no miente y que esa fue la conversación que mantuvo con Jair de Lima.