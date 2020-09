Ciudades de frontera declaran catástrofe económica

Autoridades fronterizas piden un plan urgente para reactivar la economía a 6 meses de mantener cerradas las fronteras a causa de la pandemia. Piden créditos blandos.

El economista Rúben Ramírez explica que cerrar los pasos fronterizos a significado un gran endeudamiento para el país y pidió hacer una urgente planificación para proteger los empleos.

Señaló que las medidas para reactivar los comercios no son posibles sin abrir las fronteras. Además, mencionó que a 6 meses de estar cerradas las fronteras no se han establecido soluciones concretas. Indicó que seguir subsidiando no es fiable, ya que solo significa más endeudamiento y que se debería dar herramientas laborales que no dependan solo del comercio.

Unas de las ciudades más golpeadas por la pandemia es Salto del Guairá, que se declaró en catástrofe económica.

Reclaman que las fronteras estén cerradas para los comerciantes, sin embargo de madrugada siguen ingresando de manera clandestina empresarios brasileños, denunciaron

.