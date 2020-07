Círculo de Médicos exige no pasar a la fase 4

El Círculo Paraguayo de Médicos emitió este jueves al ministerio de Salud una solicitud de sanción para corruptos y expresaron negación rotunda para pasar a la fase 4 por la falta de equipamientos.

Desde el Círculo de Médicos expresaron su repudio ante los hechos de corrupción y solicitaron una sanción ejemplar para los que degradan la vocación de los funcionarios de blanco. Además pidieron a la ciudadanía a sostener los estrictos cuidados para prevenir los contagios del Covid-19 señalaron que sí se pasa en este momento a la fase 4, las cosas podrían empeorar atendiendo los números casos que se reportan a diario.

"Queremos solicitar a las autoridades que no pasemos a ninguna otra fase, y no tenemos la infraestructura necesaria para soportar. No tenemos equipamientos necesarios para manejar a los pacientes en esta situación".

Sostuvo la Dra Gloria Meza indicó que no hay actualmente suficiente cantidad para realizar el hisopado Pidieron contar con una mayor cantidad de muestras para el hisopado y señalaron que no cuentan con los elementos necesarios de bioseguridad.