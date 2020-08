Cierran comisaría por brote de coronavirus

La comisaría 15 Metropolitana fue cerrada debido a que 14 detenidos y 2 policías dieron positivo al coronavirus. Una mujer se fugó esta madrugada.

La Comisaría 15 Metropolitana, ubicada sobre las avenida La Victoria y Fernando de la Mora del barrio San Pablo de Asunción, detectó que 14 detenidos y 2 policías dieron positivo al coronavirus.

Incluso, una mujer que no tenía una celda especial para ella, se fugó en la madrugada de este jueves. Fue sometida a la prueba aunque sus resultados aún no están listos. Según reportaron los intervinientes, no tuvo contacto con los demás internos.

"No contamos con espacios para albergar a una gran cantidad de detenidos", acotó el subcomisario Víctor Presentado a Monumental 1080 AM.

Ante esta situación, solicitan intervención y asistencia a las autoridades competentes en el caso. Mientras tanto, la sede policial fue cerrada y los agentes en cuarentena están dentro custodiando a los demorados.