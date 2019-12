Científicos piden a Mario Abdo que respete la constitución

Martes, 17 de Diciembre de 2019. 17:20 Hs.

Miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, exigieron este martes frente al Conacyt que sea un científico el que lidere la cartera y no un empresario. Insisten que la actual terna es inconstitucional.

La protesta estuvo precedida por importantes referentes de la investigación en el país, como José Luis Cartes, quien declaró que la manifestación fue tomada contra lo que podría ser la terna seleccionada para la Presidencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, explicó es totalmente incongruente que empresarios estén al frente sin reunir los requisitos necesarios.

Los investigadores de ciencia explican que en la terna debe participar un idóneo al cargo, debido a que los empresarios, David Ocampos y Eduardo Felippo, fueron electos por los miembros del Consejo y en tercer lugar dieron un paso a un sindicalista, Jorge Matto y en ningún momento dieron lugar a un científico como corresponde.

Denunciaron además que existió extorsión de uno de los candidatos para quienes se pronunciaron contra su elección.

La elección lo hará el presidente de la República Mario Abdo Benítez , y debe realizarse este año.

"Con la constitución no se juega, no existe idoneidad en el cargo y es absurdo. Él no está sobre la Constitución Nacional, debe respetarlo", manifestaron.

Así también manifestaron que existe una necesidad urgente de que se realicen inversiones en el área de la ciencia ya que esta no resulta barata. "En todos los países desarrollados invirtieron mucho en investigación, por ende, alcanzaron niveles de excelencia. Acá, Conacyt, desde el 2011 viene creciendo, pero desde que existen censuras a investigadores, empezó a decaer”, indicó José Luis Cartes.