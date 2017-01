Chaqueños exigen una mejor ruta

Con apoyo de ciudadanos de Concepción y otras ciudades de la Región Oriental, Chaqueños se movilizan este sábado en reclamo por una mejor ruta.

La movilización fue organizada por la falta de atención por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la ruta internacional Carlos A. López, Transchaco, que se encuentra totalmente abandonada. En consecuencia parte de la capa asfáltica ha desaparecido y pozos profundos se formaron a lo largo del trayecto.

Esta no es la primera manifestación que se realiza por la falta total de mantenimiento en la Transchaco. El diciembre pasado, un ciudadano menonita se negó a pagar en el peaje de Pozo Colorado. Asimismo, monseñor Lucio Alfert del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, a través de una radio local, señaló que no se debe pagar por un servicio que no se presta, informa Última Hora.

Mientras que la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG), a través de su titular Gilberto Maldonado, había expresado por este mismo medio que, si para febrero de este año no se realizara ninguna acción de reparación por parte del MOPC, la ANTG no pagará en los peajes.

Durante esta semana se vieron varios vehículos del MOPC realizando bacheos, pero esas tareas no satisfacen, ya que los usuarios de la ruta exigen su total reparación desde Río Verde, kilómetro 320 hasta Mariscal Estigarribia, km 525.

La caravana cívica parte desde el cruce de Filadelfia, el primer grupo, los de Concepción desde el puente y los de Asunción y otras ciudades de la Región Oriental, desde Remanso. Todos se dirigen hasta el puesto de peaje de Pozo Colorado, donde se va a pagar el peaje dejando un mensaje: "Nosotros cumplimos, ahora esperamos que el Gobierno cumpla".