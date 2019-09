Caso Samura: Imputan a exdirector de Emboscada y a dos guardiacárceles

La Fiscalía imputó este viernes al exdirector de la Cárcel de Emboscada y a dos guardiacárceles, por el caso de la fuga del jefe narco del Comando Vermelho 'Samura'.

El Ministerio Público imputó este viernes al exdirector de la Penitenciaría de Emboscada, Juan Carlos Irala, y a los guardiacárceles José María Gómez y Ángel Manuel María Cuevas Rojas por supuestos hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, además de, liberación de presos.

Por otra parte, se prevé que en las próximas horas los civiles Rody Almeida Ibarra, César Almeida Ibarra y Édgar Espinoza Cuevas sean imputados por homicidio doloso, asociación criminal y frustración a la ejecución penal.

De acuerdo al fiscal Hugo Volpe, Irala no cumplió con el protocolo en el traslado de Samura, ya que no avisó al comandante de la Policía Nacional sobre la custodia policial para la movilización del recluso. Además, no notificó que se trataba de una persona peligrosa.

La defensa de Irala planteó la costumbre de realizar este tipo de traslados y que la redacción de la nota es una falta administrativa y no penal.

Por su parte, Cuevas Rojas habría facilitado un celular a Samura en el Palacio de Justicia, mientras que José María Gómez, habría arrojado su teléfono y su arma sobre una vivienda en el sitio donde ocurrieron los hechos.

Mientras que, los civiles habrían participado directamente en la liberación del líder del Comando Vermelho.