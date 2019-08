Caso Messer: Informe de Bicameral no se incluyó en investigación

La fiscal Liliana Alcaraz que investiga el caso Messer, aclaró que el informe de la Comisión Bicameral no fue incluido en la investigación, debido a que no fue conclusivo y no contaba con datos nuevos.

La representante del Ministerio Público, Liliana Alcaraz, quien encabeza el caso del empresario brasileño, Darío Messer, explicó este martes en conferencia de prensa que los datos que constan en el documento de la Comisión Bicameral del Parlamento, son elementos que el Ministerio Público ya manejaba con anticipación. Reiteró que la causa fue abierta mucho antes de la creación de la comisión investigativa compuesta por legisladores. Aseguró que los resultados no fueron conclusivos y por ello no fueorn incluidos en la investigación de la Fiscalía. Como parte del proceso, indicó que el próximo 30 de octubre realizarán requerimientos, en base a los elementos colectados. Darío Messer fue detenido el 31 de julio pasado por la Policía Federal en San Pablo, Brasil, cuando estaba en un departamento de lujo. El mismo estaba solo al momento de su detención. El empresario era buscado tanto por las autoridades brasileñas como locales. De acuerdo con los investigadores del vecino país, los datos de inteligencia obtenidos en Paraguay fueron claves para atrapar al “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes. Los detalles abajo:

