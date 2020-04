Caso Juliette: Abuelo pide minuciosa investigación al padrastro

Son 16 días de la desaparición de Juliette, más conocida como Juju. El abuelo de la pequeña no descartó que el padrastro de ciudadanía alemán tenga amenazada a su hija.

Don Rufino abuelo materno de la niña desaparecida no cree que la niña se pierda sola y apuntó hacía el padrastro.

"Yo le conozco sin dudas a mi hija, es muy noble no es capaz de dañarle a mi nieta, más bien podría ser por el lado del señor, no lo acuso pero pido una minuciosa investigación", expresó el abuelo.

Además, no descartó que el alemán tenga amenazada a la madre de Juju y pidió que intervengan psicólogos en el caso. "Ella batalló mucho por su hija desde el vientre como para hacerle algo, no sabemos si este hombre la tiene amenazada, no sabemos qué está pasando ahí".

"Merecemos llegar a un capítulo final, saber qué paso, Dios quiera la encontremos sana y salva", indicó don Rufino.

"Algo no me cerraba" manifestó en cuanto a la entrevista que brindó en exclusiva el padrastro de la niña.

Explicó que cuando estuvo por la casa de su hija veía que la niña sacaba de una especie de contenedor el colchón y dormía en la sala.

Los resultados laboratoriales estarían este viernes, donde se determinará si los fluidos encontrados podrían dar un giro rotundo al caso.