Caso audios: Justicia complica a la Fiscalía avanzar con investigación

A días de que González Daher y Oviedo Matto juren como senadores, la Justicia aún no da una prórroga de 6 meses para seguir investigando el caso de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Hasta este jueves, las fiscales Rocío Cantero y Victoria Acuña tenían plazo para prorrogar la causa de los audios, sin embargo, quince días antes ya solicitaron a un Tribunal de Apelación para les permita tener más tiempo para la investigación.

Es este trámite el que no está corriendo ya que el tribunal no está conformado por la inhibición de algunos magistrados. "Los recursos aún no pudieron ser tratados, ante esta circunstancia estamos imposibilitados de dar algún tipo de acto conclusivo", explicó la agente Cantero.

Acuña por su parte mencionó que como Ministerio Público piden al órgano jurisdiccional se pronuncie para que este caso no fenezca.

Las agentes apelan a que se resuelva la cadena de inhibiciones e impugnaciones, tanto en la Cámara de Apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia.

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento al respecto por lo que mientras tanto, las diligencias estarán estancadas.