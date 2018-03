Casi matan a una mujer para robarle su motocicleta

Dos malvivientes dispararon contra una mujer para robarle su biciclo. Tras sus gritos, los vecinos lograron ayudarla y los malvivientes escaparon. La víctima ya fue dada de alta y se encuentra en buen estado.

Una mujer que se encontraba circulando sobre su motocicleta en el barrio Mariscal Estigarribia de la ciudad de Pero Juan Caballero, fue interceptada por unos desconocidos y recibió un disparo a la altura del cuello.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, aproximadamente a las 21.00. La víctima fue identificada como Rosa Ramona Villasanti Acosta, de 21 años, quien fue auxiliada de manera inmediata por los vecinos y derivada hasta un centro asistencial de la zona.

Villasanti ya fue dada de alta y afortunadamente el disparo no reviste mayor gravedad. Los investigadores indican que los malvivientes intentaron matar a la mujer, pero que no lo lograron y aparentemente el único objetivo de los asaltantes era apropiarse del biciclo de la víctima, pero finalmente no lo lograron.

