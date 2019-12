Caseros de Oro: Suspenden audiencia para diputado

Este jueves se tenía que definir si el diputado Tomás Rivas debía enfrentar juicio oral o no. No obstante, por "problemas de salud", no se presentó ante un magistrado.

Finalmente la audiencia de imposición de medidas contra el diputado Tomás Ever Rivas fue suspendida porque el investigado alegó problemas de salud. Este jueves tenía que definirse si él iba a juicio o no por el caso Caseros de Oro. Tras esta disposición, el juez Raúl Florentín convocará a un médico forense para que vaya hasta el domicilio del legislador con el fin de que sea inspeccionado y de acuerdo al resultado, se definirá otra fecha. Rivas está siendo investigado por un caso calcado al del exdiputado José María Ibáñez. Fue imputado por supuesta estafa y cobro indebido de honorarios. NOTA RELACIONADA: Diputado blindado: “No siento la indignación ciudadana” El caso se remonta en julio del 2016 a marzo del 2017 cuando personas figuraban como funcionarios del diputado Rivas, sin embargo, los mismos no prestaban servicios en el Congreso sino en su vivienda. Eran caseros de él, de acuerdo a la investigación fiscal. La Cámara de Diputados imposibilitó la posibilidad de que sea juzgado políticamente por sus pares y se lo expulse del Poder Legislativo. Junto a él se salvaron Carlos Portillo y Ulises Quintana. URGENTE. En un nuevo bochorno legislativo, rechazaron la pérdida de investidura de Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana.#NPY #NosConectahttps://t.co/1K5ZmeDvbA — NPY Oficial (@npyoficial) October 9, 2019

