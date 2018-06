Cartes volverá a la carga por una banca luego del 15 de agosto

Legisladores colorados sostienen que Horacio Cartes no renuncia a su banca y después del 15 de agosto volverá a buscar que le tomen juramento. Creen que nadie debe jurar en su reemplazo y su lugar debe quedar vacante.

Tras confirmarse que Cartes retira su renuncia a la presidencia de la República, ya que no logró los votos necesarios para que esto proceda, legisladores colorados afirmaron que esto no significa abandone su intención de jurar como senador activo.

El senador Juan Darío Monges manifestó que el presidente es senador electo y proclamado, por lo que una vez que termine su incompatibilidad puede reclamar su derecho legítimo. En cuanto a la situación del lugar del mandatario en la Cámara Alta en ese tiempo (un mes y medio) apuntó que debe quedar "vacante" y no se puede correr la lista, porque no se puede tomar juramento a alguien que no fue electo y proclamado, en este caso el exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann.

Apuntó que la Cámara Alta puede funcionar sin inconvenientes hasta el 15 de agosto con 44 senadores y que no será la primera vez que sucede.

Por el contrario, el senador colorado Miguel Abdon Saguier apuntó que lo que corresponde es que Friedmann sea convocado por Fernando Lugo y jure como senador, recordando que en otra oportunidad él también en su calidad de presidente del Congreso hizo correr la lista de senadores.

El asesor Darío Filártiga fue quien presentó la nota del retiro de la renuncia del presidente y reiteró en conferencia de prensa que Cartes está en todo su derecho de jurar como senador activo una vez que termine su mandato.