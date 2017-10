Cartes, Vázquez, Macri e Infantino hablarán sobre el Mundial 2030

El presidente de la República, Horacio Cartes, viajará este miércoles para reunirse con sus homólogos de Argentina, Uruguay y el titular de la FIFA. El encuentro será para platicar sobre el Mundial 2030.

La reunión se realizará este miércoles 4 de septiembre en Buenos Aires. Al encuentro irán los presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el presidente argentino Mauricio Macri y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), Gianni Infantino.

El encuentro está marcado para las 13.00. El tema central será la organización del Mundial de Fútbol del año 2030, que en principio marcaba a Argentina y Uruguay como los organizadores, sin embargo, el pasado 31 de agosto el mandatario paraguayo anunció que nuestro país se sumaba a ambos países para la organización del torneo.

La propia Confederación Sudamericana de Fútbol había emitido un video en donde anunciaban la candidatura de los tres países para la organización del encuentro ecuménico, no obstante, esta situación no cayó del todo bien en Uruguay, ya que no hubo ninguna notificación formal sobre la intención de Paraguay para sumarse a la candidatura.