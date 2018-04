Cartes: Sus senadores "fueron los que más lo golpearon"

El presidente de la República, Horacio Cartes, indicó que sus propios legisladores colorados no le sirvieron en este período ya que fueron incluso quienes más "lo golpearon".

En una convención política en Areguá mencionó que su propia bancada fue la que más lo lasceró. "A mí no me sirvió tener mayoría de senadores, fueron los que más me golpearon", indicó.

No obstante, gran parte de sus legisladores están buscando nuevamente el rekutú. El presidenciable por el Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, estimó este miércoles que en el próximo período de gobierno logrará meter entre 18 a 20 senadores.

Por su parte, el mandatario aprovechó para dirigirse contra su rival Efraín Alegre calificándolo como un mentiroso y que todo el hecho sobre comprometerse ante escribanía pública es una tomadura de pelo para el pueblo.

Cartes también dedicó palabras para el exmandatario Nicanor Duarte Frutos para expresarle sus intenciones de que en la próxima administración, los lazos entre ambos sectores sean más estrechos.

Todos los detalles, abajo: