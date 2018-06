Cartes: "Si ganaba Santiago Peña, ¿Añetete nos iba a acompañar?"

El presidente de la República Horacio Cartes arremetió contra la disidencia colorada alegando que nada puede vedarle la posibilidad de ser senador activo. "Hoy todos interpretan la Constitución", sostuvo.

Cartes estuvo presente en el festejo de cumpleaños de Javier Zacarías Irún en Ciudad del Este. En la ocasión lanzó varios dardos contra sus detractores.

"Me siento fuerte, estoy fuerte. No te vayas me dicen, ¿a dónde iré? No tengo donde ir, sino estar acá. Ganamos grande en 5 puntos (en las Internas Coloradas) y pregunto, si ganaba Santiago Peña, ¿nos iban a acompañar? Ustedes saben, sienten qué iba a pasar", expresó.

Alegó además que editoriales de medios de comunicación no pueden prevalecer sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Instó a sus seguidores que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es trabajar y criticó a aquellos que no expresaron su molestia de estar "con este señor", refiriéndose a él.

"Necesitaban de los votos, de ustedes. Hoy todos interpretan la Constitución. Vale la opinión de tres personas sobre el voto popular. Un día, ustedes se van a cansar. El Pueblo habla por los votos", acotó el mandatario.

Por su parte, se unió a esta línea, el agasajado: Zacarías Irún. "No vamos a permitir que 45, 10 o 5 senadores tengan que decidir la suerte del Paraguay y del partido".

