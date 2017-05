Cartes revela que “lloraba mucho” y cita como “aparato” a Ovelar

VIDEO. El Presidente de la República Horacio Cartes habló sobre su renuncia a la reelección, dijo que lloraba mucho. Afirmó que apoya a Santiago Peña y nombró como “mercadería, aparato” a Blanca Ovelar.

“No tengo que tener vergüenza de contarles que yo lloraba mucho”, menciona Cartes en parte de un audio que fue filtrado luego de la reunión entre dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Según lo publicado por la edición impresa de Última Hora, Cartes se refería a su renuncia a la reelección, cuestión que fue dada a conocer el pasado 17 de abril.

Ratificó que apoya a Santiago Peña y que le dijo que converse con la dirigencia de base. Además, aseguró “vamos a ganar las internas y vamos a ganar las generales”.

Por otro lado, hizo un apartado especial para la campaña de 2008.

“’Lo que vos digas líder vamos a hacer’, eso no es cierto, no es cierto, porque eso ocurrió en 2008 no más. Se bajó una línea, y la mercadería, el aparato ese que trajeron nadie estaba convencido y era imposible vender”, disparó.

En otro apartado, prometió recursos a los dirigentes sin la necesidad a recurrir al aparato estatal.

